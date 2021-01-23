Міністром оборони США став генерал, який підтримує надання Україні зброї

Ллойд Остін, фото: J. Scott Applewhite

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Сенат США затвердив новим міністром оборони генерала у відставці Ллойда Остіна.

Він стане першим афроамериканцем на цій посаді, повідомляє видання The Washinghton Post.

За кандидатуру Остіна проголосували 62 сенатори зі 100.

Остін раніше очолював Центральне командування США (підрозділ американських військових, відповідальний за операції на Близькому Сході), ставши першим афроамериканцем на цій посаді, у 2016 році він пішов у відставку.

Також Остін був останнім командувачем військами США в Іраку. Американський контингент у цій країни був згорнутий у часи президентства Барака Обами, віце-президентом тоді був чинний президент США Джо Байден.

Зазначається, що під час перебування на цій посаді Остін познайомився з Байденом.

Остін нещодавно заявляв, що допомога Україні має залишатися пріоритетом. Водночас він наголошував, що умовою підтримки з боку США має бути прогрес України в якості управління та боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, кілька днів тому новий президент США здійснив перші кадрові призначення.