Джо Байден. Фото: The Hill

https://racurs.ua/ua/n149404-bayden-pozbuvsya-sekretnoyi-knopky-trampa-na-robochomu-stoli-u-bilomu-domi-foto.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, прибрав зі свого нового кабінету кнопку, за допомогою якої його скандальний попередник Дональд Трамп викликав офіціанта зі склянкою дієтичної коли.

До цього Трамп активно лякав своїх відвідувачів, натискаючи на кнопку, оскільки присутні вважали, що вона ядерна. Про це повідомляє The Hill.





Зазначається, що на фото, зроблених у четвер, на столі в Овальному кабінеті немає кнопки для замовлення коли. Зауважимо, що екс-президент Дональд Трамп є великим шанувальником дієтичної коли, та випиває у добу понад 12 пляшок. Саме для цих цілей він встановив у столі кнопку.





У 2019 році один з помічників Трампа Кріс Сімс розповідав, що Трамп інколи жартував над своїми відвідувачами, натискаючи кнопку та вдаючи, що вона ядерна. Коли гості добряче лякалися, до кімнати заходив офіціант з колою, а Трамп починав сміятися.





Додамо, що попри те, що Байден позбувся кнопки, він виявився не меншим любителем коли, ніж Трамп. Організатор харчування, який працював з Байденом, коли він був віцепрезидентом, заявив, що він полюбляв дієтичну колу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден підписав низку виконавчих розпоряджень, меморандумів та директив агентствам. Новий очільник США скасував вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), повернув країну до Паризької кліматичної угоди, скасував посилення боротьби з іммігрантами та заборону на в’їзд до США з мусульманських країн.