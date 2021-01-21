Байден. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n149309-bayden-pidpysav-pershi-ukazy-na-tli-zdobuttya-demokratamy-bilshosti-u-senati.html

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Президент США Джо Байден підписав низку виконавчих розпоряджень, меморандумів та директив агентствам. Новий очільник США скасував вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), повернув країну до Паризької кліматичної угоди, скасував посилення боротьби з іммігрантами та заборону на в’їзд до США з мусульманських країн.

Новообраний президент також зупинив фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє Reuters.

Також Байден здійснив перші призначення. Сенат США проголосував за призначення Евріл Гейнс на посаду директора Національної розвідки, яка стала першою жінкою в історії США на цій посаді. Директор Національної розвідки є найвищою посадовою особою американської розвідки та координує усі розвідувальні служби й організації.

Новопризначений президент також призначив тимчасового керівника Державного департаменту. Виконувати обовʼязки держсекретаря до схвалення Сенату буде Деніел Сміт. Держсекретарем Байден хоче бачити Ентоні Блінкена.

Обовʼязки голови Міноборони виконуватиме Девід Норквіст, який під час правління Дональда Трампа був заступником міністра оборони. Він керуватиме Пентагоном до тих пір, поки Сенат не затвердить його наступника.

Контроль за Сенатом опинився в руках Демократичної партії вперше за шість років. Місця у верхній палаті Конгресу розділилися порівну між обома партіями, однак завдяки голосу Каміли Гарріс демократи отримують більшість. Зауважимо, що контроль над Сенатом має для адміністрації Байдена критичне значення. Востаннє Сенат був розділений наполовину ще у 2001 році за президентства Джорджа Буша-молодшого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джо Байден планує провести перші на посту телефонні переговори. Його співрозмовником стане прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Розмова запланована на п’ятницю, 22 січня. Лідери держав обговорюватимуть двосторонні відносини.