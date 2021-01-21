Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Мовне питання в Україні Росія вимагає розглянути в ПАРЄ

Мовне питання в Україні Росія вимагає розглянути в ПАРЄ (ДОКУМЕНТ)

21 січ 2021, 09:33
999

Мовне питання в Україні офіційна Росія вимагає розглянути в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Росію занепокоїло набрання чинності з 16 січня 2021 року ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Заступник голови Держдуми РФ Петро Толстой написав з цього приводу листа голові ПАРЄ Хендрику Дамсу. Його оприлюднив у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ.

Голова делегації РФ, які торік зі скандалом повернули в ПАРЄ, вимагає призначити слухання в асамблеї на 22 січня.

На його думку, в Україні відбувається «цілеспрямована агресивна кампанія» проти російської мови.

Росіян занепокоїло те, що дії Києва буцімто «суперечать Конституції України» та європейським конвенціям, які зобов’язана виконувати Україна.

Толстой пропонує провести дебати в ПАРЄ, які матимуть назву «Заборона російської мови та інших мов національних меншин в Україні».


Мовне питання в Україні Росія вимагає розглянути в ПАРЄ

Мовне питання в Україні Росія вимагає розглянути в ПАРЄ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів