Мовне питання в Україні Росія вимагає розглянути в ПАРЄ

https://racurs.ua/ua/n149308-movne-pytannya-v-ukrayini-rosiya-vymagaie-rozglyanuty-v-parie-dokument.html

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Мовне питання в Україні офіційна Росія вимагає розглянути в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Росію занепокоїло набрання чинності з 16 січня 2021 року ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Заступник голови Держдуми РФ Петро Толстой написав з цього приводу листа голові ПАРЄ Хендрику Дамсу. Його оприлюднив у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ.

Голова делегації РФ, які торік зі скандалом повернули в ПАРЄ, вимагає призначити слухання в асамблеї на 22 січня.

На його думку, в Україні відбувається «цілеспрямована агресивна кампанія» проти російської мови.

Росіян занепокоїло те, що дії Києва буцімто «суперечать Конституції України» та європейським конвенціям, які зобов’язана виконувати Україна.

Толстой пропонує провести дебати в ПАРЄ, які матимуть назву «Заборона російської мови та інших мов національних меншин в Україні».