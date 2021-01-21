Языковой вопрос в Украине Россия требует рассмотреть в ПАСЕ

https://racurs.ua/n149308-yazykovoy-vopros-v-ukraine-rossiya-trebuet-rassmotret-v-pase-dokument.html

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Языковой вопрос в Украине официальная Россия требует рассмотреть в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Кремль обеспокоило вступление в силу с 16 января 2021 года ст. 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой написал по этому поводу письмо председателю ПАСЕ Хендрику Дамсу. Его обнародовал в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко, член украинской делегации в ПАСЕ.

Глава делегации РФ, которую в прошлом году со скандалом вернули в ПАСЕ, требует назначить слушания в ассамблее на 22 января.

По его мнению, в Украине происходит «целенаправленная агрессивная кампания» против русского языка.

Россиян обеспокоило то, что действия Киева якобы «противоречат Конституции Украины» и европейским конвенциям, которые обязана выполнять Украины.

Толстой предлагает провести дебаты в ПАСЕ, которые назвал так: «Запрет русского языка и других языков национальных меньшинств в Украине».