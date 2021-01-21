Коронавирус. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n149307-koronavirus-v-ukraine-ulojil-v-bolnicy-pochti-2-tys-bolnyh-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться даже во время локдауна, который продлится до 24 января. Так, за минувшие сутки, 20 января, вирус был обнаружен у 5 тыс. 593 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразился 1 млн 177 тыс. 621 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 13 тыс. 981 человек, а в целом уже выздоровели 914 тыс. 730 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умер от болезни 241 человек. Общее число жертв составляет 21 тыс. 499 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 279 тыс. 488.



Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в г. Киев (595 новых больных), Запорожской (358 инфицированных), Львовской (337 заболевших), Харьковской областях (302 человек).





Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 595 случаев;

Винницкая область — 186 случаев;

Волынская область — 154 случая;

Днепропетровская область — 295 случаев;

Донецкая область — 280 случаев;

Житомирская область — 184 случая;

Закарпатская область — 127 случаев;

Запорожская область — 358 случаев;

Ивано-Франковская область — 177 случаев;

Киевская область — 235 случаев;

Кировоградская область — 41 случай;

Луганская область — 124 случая;

Львовская область — 337 случаев;

Николаевская область — 170 случаев;

Одесская область — 223 случая;

Полтавская область — 244 случая;

Ровенская область — 251 случай;

Сумская область — 261 случай;

Тернопольская область — 150 случаев;

Харьковская область — 302 случая;

Херсонская область — 101 случай;

Хмельницкая область — 202 случая;

Черкасская область — 162 случая;

Черновицкая область — 209 случаев;

Черниговская область — 215 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в феврале. Народные депутаты предлагают предоставить украинскому правительству право регистрировать вакцины от коронавируса до завершения клинических исследований.

Соответствующий законопроект № 4613 о внесении изменений в закон о государственной регистрации лекарственных средств подали в ВР 19 января. Если его утвердят, Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.