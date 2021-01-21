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Коронавирус. Фото: Telegram

Коронавирус в Украине уложил в больницы почти 2 тыс. больных (ИНФОГРАФИКА)

21 янв 2021, 09:08
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться даже во время локдауна, который продлится до 24 января. Так, за минувшие сутки, 20 января, вирус был обнаружен у 5 тыс. 593 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразился 1 млн 177 тыс. 621 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 13 тыс. 981 человек, а в целом уже выздоровели 914 тыс. 730 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умер от болезни 241 человек. Общее число жертв составляет 21 тыс. 499 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 279 тыс. 488.
Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в г. Киев (595 новых больных), Запорожской (358 инфицированных), Львовской (337 заболевших), Харьковской областях (302 человек).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО


Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • г. Киев — 595 случаев;
  • Винницкая область — 186 случаев;
  • Волынская область — 154 случая;
  • Днепропетровская область — 295 случаев;
  • Донецкая область — 280 случаев;
  • Житомирская область — 184 случая;
  • Закарпатская область — 127 случаев;
  • Запорожская область — 358 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 177 случаев;
  • Киевская область — 235 случаев;
  • Кировоградская область — 41 случай;
  • Луганская область — 124 случая;
  • Львовская область — 337 случаев;
  • Николаевская область — 170 случаев;
  • Одесская область — 223 случая;
  • Полтавская область — 244 случая;
  • Ровенская область — 251 случай;
  • Сумская область — 261 случай;
  • Тернопольская область — 150 случаев;
  • Харьковская область — 302 случая;
  • Херсонская область — 101 случай;
  • Хмельницкая область — 202 случая;
  • Черкасская область — 162 случая;
  • Черновицкая область — 209 случаев;
  • Черниговская область — 215 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в феврале. Народные депутаты предлагают предоставить украинскому правительству право регистрировать вакцины от коронавируса до завершения клинических исследований.

Соответствующий законопроект № 4613 о внесении изменений в закон о государственной регистрации лекарственных средств подали в ВР 19 января. Если его утвердят, Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Источник: Ракурс


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