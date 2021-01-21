Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися навіть під час локдауну, який триватиме до 24 січня. Так, за минулу добу, 20 січня, вірус виявили у 5 тис. 593 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 1 млн 177 тис. 621 особа. Подолала коронавірус станом на вчора 13 тис. 981 людина, а в цілому вже одужали 914 тис. 730 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померла від хвороби 241 особа. Загальна кількість жертв становить 21 тис. 499 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 279 тис. 488.





Найбільше випадків захворювання на коронавірус виявили у м. Київ (595 нових хворих), Запорізькій (358 інфікованих), Львівській (337 захворілих), Харківській областях (302 осіб).





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 595 випадків;

Вінницька область — 186 випадків;

Волинська область — 154 випадки;

Дніпропетровська область — 295 випадків;

Донецька область — 280 випадків;

Житомирська область — 184 випадки;

Закарпатська область — 127 випадків;

Запорізька область — 358 випадків;

Івано-Франківська область — 177 випадків;

Київська область — 235 випадків;

Кіровоградська область — 41 випадок;

Луганська область — 124 випадки;

Львівська область — 337 випадків;

Миколаївська область — 170 випадків;

Одеська область — 223 випадки;

Полтавська область — 244 випадки;

Рівненська область — 251 випадок;

Сумська область — 261 випадок;

Тернопільська область — 150 випадків;

Харківська область — 302 випадки;

Херсонська область — 101 випадок;

Хмельницька область — 202 випадки;

Черкаська область — 162 випадки;

Чернівецька область — 209 випадків;

Чернігівська область — 215 випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися в лютому. Народні депутати пропонують надати українському уряду право реєструвати вакцини від коронавірусу до завершення клінічних досліджень.

Відповідний законопроект № 4613 про внесення змін до закону щодо державної реєстрації лікарських засобів подали у ВР 19 січня. Якщо його затвердять, Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.