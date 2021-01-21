Байден. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n149309-bayden-podpisal-pervye-ukazy-posle-polucheniya-demokratami-bolshinstva-v-senate.html

Ракурс

Президент США Джо Байден подписал ряд исполнительных распоряжений, меморандумов и директив. Новый глава США отменил выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вернул страну в Парижское климатическое соглашение, отменил усиление борьбы с иммигрантами и запрет на въезд в США из мусульманских стран.

Новоизбранный президент также остановил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

Байден приступил к первым назначениям. Сенат США проголосовал за назначение Эврил Гейнс на должность директора Национальной разведки, которая стала первой женщиной в истории США на этой должности. Директор Национальной разведки является высшим должностным лицом американской разведки и координирует все разведывательные службы и организации.

Президент США также назначил временного управляющего Государственного департамента. Исполнять обязанности госсекретаря до одобрения Сената будет Дэниэл Смит. Госсекретарем Байден хочет видеть Энтони Блинкена.

Обязанности главы Минобороны будет выполнять Дэвид Норквист, который во время правления Дональда Трампа был заместителем министра обороны. Он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока Сенат не утвердит его преемника.

Контроль за Сенатом оказался в руках Демократической партии впервые за шесть лет. Места в верхней палате Конгресса разделились поровну между обеими партиями, однако благодаря голосу Камилы Харрис демократы получают большинство.

Отметим, что контроль над Сенатом имеет для администрации Байдена критическое значение. В последний раз Сенат был разделен пополам еще в 2001 году при президенте Джордже Буше-младшем.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден планирует провести первые на посту телефонные переговоры. Его собеседником станет премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Звонок запланирован на пятницу, 22 января. Лидеры государств обсудят двусторонние отношения.