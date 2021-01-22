Веганська дієта змінює метаболізм у дітей — вчені розповіли, як

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Веганська дієта впливає на метаболізм маленьких дітей і змінює баланс основних поживних речовин в організмі. Особливо це стосується вітамінів D і A, а також холестерину та амінокислот.

До такого висновку прийшли вчені з університетів Гельсінкі, Тампере у Фінляндії та Інституту молекулярної системної біології зі Швейцарії. Наукова робота опублікована в журналі EMBO Molecular Medicine.

У дослідженні вчених брали участь 40 малюків без хронічних захворювань, які відвідували дитячі садочки в Гельсінкі. Середній вік дітей становив 3,5 року. Малюки народилися в сім’ях, які харчувалися відповідно до веганського, вегетаріанського і звичайного меню. Всі учасники-вегани дотримувалися такої дієти з народження і впродовж 13−50 місяців після, а також перебували на грудному вигодовуванні матерів-веганів.

Показники вітамінів D і A у дітей, яких годували відповідно до веганського меню, виявилися значно нижчими, аніж у малюків, котрі дотримувалися звичайної дієти.

Помітно нижчими виявилися і показники холестерину, ліпопротеїнів високої і низької щільності, амінокислот і докозагексаєнової кислоти — поліненасиченої жирної кислоти класу Омега-3.

У дітей-веганів відрізнявся й рівень первинного біосинтезу жовчних кислот, а також баланс фосфоліпідів. Однак рівень фолієвої кислоти у них виявився значно вищим, аніж у тих, хто харчувався відповідно до звичайного меню.