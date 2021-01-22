ПАРЄ відмовила Росії у розгляді українського мовного закону

Мовне питання. Фото: Уніан

https://racurs.ua/ua/n149402-parie-vidmovyla-rosiyi-u-rozglyadi-ukrayinskogo-movnogo-zakonu.html

Ракурс

Мовне питання в Україні офіційна Росія вимагала розглянути в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак пропозицію країни-агресора було відкинуто.

Про це повідомляє член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко. Відповідну заяву він зробив у своєму Telegam.





До цього Росію занепокоїло набрання чинності з 16 січня 2021 року ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Заступник голови Держдуми РФ Петро Толстой написав з цього приводу листа голові ПАРЄ Хендрику Дамсу.

На його думку, в Україні відбувається «цілеспрямована агресивна кампанія» проти російської мови. Росіян занепокоїло те, що дії Києва буцімто «суперечать Конституції України» та європейським конвенціям, які зобов’язана виконувати Україна.

Толстой пропонував провести дебати в ПАРЄ, які матимуть назву «Заборона російської мови та інших мов національних меншин в Україні».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська мова стає обов’язковою для вжитку при спілкуванні з клієнтами у сфері обслуговування. Від 16 січня підприємства, установи та організації усіх форм власності, підприємці й інші суб'єкти господарювання мають здійснювати нею обслуговування та надавати інформацію про товари і послуги, зокрема через інтернет-магазини та інтернет-каталоги.