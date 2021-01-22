ПАСЕ отказала России в рассмотрении украинского языкового закона

Языковой вопрос. Фото: Униан

https://racurs.ua/n149402-pase-otkazala-rossii-v-rassmotrenii-ukrainskogo-yazykovogo-zakona.html

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Языковой вопрос в Украине официальная Россия требовала рассмотреть в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), однако предложение страны-агрессора было отвергнуто.

Об этом сообщает член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegam.



До этого Россию обеспокоило вступление в силу с 16 января 2021 года ст. 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой написал по этому поводу письмо главе ПАСЕ Хендрику Дамсу.

По его мнению, в Украине происходит «целенаправленная агрессивная кампания» против русского языка. Россиян обеспокоило то, что действия Киева якобы «противоречат Конституции Украины» и европейским конвенциям, которые обязана выполнять Украина.

Толстой предлагал провести дебаты в ПАСЕ, которые будут иметь название «Запрет русского языка и других языков национальных меньшинств в Украине».

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский язык становится обязательным для общения с клиентами в сфере обслуживания. От 16 января предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты хозяйствования должны осуществлять на нем обслуживание и предоставлять информацию о товарах и услугах, в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги.