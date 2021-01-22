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Ракурс
Украинские курсантки станцевали с российским полицейским 

Украинские курсантки станцевали с российским полицейским в TikTok (ВИДЕО)

22 янв 2021, 17:09
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Видео, на котором девушки в форме курсанток МВД Украины танцуют с российским полицейским, появилось в TikTok.

Плюсы встречаться с полицейским: всегда хороший, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой, — сказано на видео.

При этом девушки активно демонстрируют шевроны МВД, а парень — шеврон полиции РФ.

Аккаунт девушки, которая разместила эти кадры, уже удален, но ролик распространили в Facebook.

Сначала появилась информация, что девушки якобы учатся в Харьковском университете внутренних дел, но в вузе опровергли эту информацию.


Напомним, в Харьковском нацуниверситете внутренних дел установили личности курсанток, попавших в скандал с танцами под русский шансон.

Источник: Ракурс


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