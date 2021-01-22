Украинские курсантки станцевали с российским полицейским

https://racurs.ua/n149401-ukrainskie-kursantki-stancevali-s-rossiyskim-policeyskim-v-tiktok-video.html

Ракурс

Видео, на котором девушки в форме курсанток МВД Украины танцуют с российским полицейским, появилось в TikTok.

Плюсы встречаться с полицейским: всегда хороший, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой, — сказано на видео.

При этом девушки активно демонстрируют шевроны МВД, а парень — шеврон полиции РФ.

Аккаунт девушки, которая разместила эти кадры, уже удален, но ролик распространили в Facebook.

Сначала появилась информация, что девушки якобы учатся в Харьковском университете внутренних дел, но в вузе опровергли эту информацию.

Напомним, в Харьковском нацуниверситете внутренних дел установили личности курсанток, попавших в скандал с танцами под русский шансон.