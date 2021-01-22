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Украинские курсантки станцевали с российским полицейским
Украинские курсантки станцевали с российским полицейским в TikTok (ВИДЕО)https://racurs.ua/n149401-ukrainskie-kursantki-stancevali-s-rossiyskim-policeyskim-v-tiktok-video.htmlРакурс
Видео, на котором девушки в форме курсанток МВД Украины танцуют с российским полицейским, появилось в TikTok.
Плюсы встречаться с полицейским: всегда хороший, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой, — сказано на видео.
При этом девушки активно демонстрируют шевроны МВД, а парень — шеврон полиции РФ.
Аккаунт девушки, которая разместила эти кадры, уже удален, но ролик распространили в Facebook.
Сначала появилась информация, что девушки якобы учатся в Харьковском университете внутренних дел, но в вузе опровергли эту информацию.
Напомним, в Харьковском нацуниверситете внутренних дел установили личности курсанток, попавших в скандал с танцами под русский шансон.
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