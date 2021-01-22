Українські курсантки станцювали з російським поліцейським

https://racurs.ua/ua/n149401-ukrayinski-kursantky-stancuvaly-z-rosiyskym-policeyskym-u-tiktok-video.html

Ракурс

Відео, як дівчата в формі курсанток МВС України танцюють з російським поліціянтом, з’явилося в TikTok (Тікток).

Плюси зустрічатися з поліцейським: завжди хороший, завжди відмаже, завжди катаєшся на патрульній машині і завжди під захистом, — сказано на відео.

При цьому дівчата активно демонструють шеврони МВС, а хлопець — шеврон поліції РФ.

Аккаунт дівчини, яка розмістила ці кадри, вже видалений, але ролик поширили в Facebook.

Спочатку з’явилася інформація, що дівчата нібито навчаються в Харківському університеті внутрішніх справ, але у виші спростували цю інформацію.

Нагадаємо, у Харківському нацуніверситеті внутрішніх справ встановили особи курсанток, які потрапили у скандал із танцями під російський шансон.