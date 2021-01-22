Суд розгляне вимогу Кабміну націоналізувати скандальний танкер Delfі

https://racurs.ua/ua/n149399-sud-rozglyane-vymogu-kabminu-nacionalizuvaty-skandalnyy-tanker-delfi.html

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Танкер Delfi («Дельфі») й далі перебуває у центрі скандалу. Кабінет міністрів України подав позов до Господарського суду Одеської області про визнання за державою права власності на судно, яке в 2019 році зазнало аварії біля берегів одеського пляжу і майже рік пролежало на мілині.

Позов спрямовано до компанії Mister Drake PC, якій належить танкер, повідомляє «Судова влада». У встановлені терміни затонуле судно не підняли і не прибрали з пляжу, це зробила держава і декілька інших компаній.

Уряд вважає, що судновласник не доклав зусиль для ліквідіаціі наслідків аварії, тому повинен втратити право власності на нього.

В позові, який прийняв у провадження Господарський суд Одеської області, Кабмін посилається на ст. 125 Кодексу торгового мореплавання. У ній зазначається, що власник майна, що затонуло, втрачає право власності на нього в разі, якщо не зробить заяви або не врятує майно в терміни, передбачені ст. 122, 123 кодексу. Майно в такому випадку стає державною власністю.

Суд призначив підготовче засідання на 3 лютого.

Раніше в суд на власника танкеру подала Адміністрація морських портів України, яка також допомагала піднімати «Дельфі». Портовики вимагають 2,3 млн грн.

Delfi зазнав аварії біля берегів одеського пляжу «Дельфін» в листопаді 2019 року, вперше невдало спробували прибрати тільки в середині липня 2020 року. Друга спроба підйому знову виявилася безуспішною. Судновласник заявив, що причиною невдачі стали браковані троси.

Адміністрація морпортів України оголосила тендер з вибору підрядника. Власник «Дельфі» усіляким чином намагався перешкодити спецоперації і подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер. Delfi підняли і відбуксирували в порт Чорноморська 10 вересня 2020 року.