Суд рассмотрит требование Кабмина национализировать скандальный танкер Delfi

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Ракурс

Танкер Delfi («Дельфи») продолжает находиться в центре скандала. Кабинет министров Украины подал иск в Хозяйственный суд Одесской области о признании за государством права собственности на судно, которое в 2019 году потерпело крушение у берегов одесского пляжа и почти год пролежало на мели.

Иск направлен к компании Mister Drake PC, которой принадлежит танкер, сообщает «Судебная власть». В установленные сроки затонувшее судно не подняли и не убрали с пляжа, это сделало государство и несколько других компаний.

Правительство считает, что судовладелец не приложил усилий для ликвидиации последствий аварии, поэтому должен потерять право собственности на него.

В иске, который принял в производство Хозяйственный суд Одесской области, Кабмин ссылается на ст. 125 Кодекса торгового мореплавания. В ней отмечается, что собственник затонувшего имущества теряет право собственности на него в случае, если не сделает заявления или не спасет имущество в сроки, предусмотренные ст. 122, 123 кодекса. Имущество в таком случае становится государственной собственностью.

Суд назначил подготовительное заседание на 3 февраля.

Ранее в суд на владельца танкера подала Администрация морских портов Украины, которая также помогала поднимать «Дельфи». Портовики требуют 2,3 млн грн.

Delfi потерпело кораблекрушение у берегов одесского пляжа «Дельфин» в ноябре 2019 года. Впервые его попытались поднять в середине июля 2020 года. Вторая попытка подъема снова оказалась также безуспешной. Судовладелец заявил, что причиной неудачи стали бракованные тросы.

Администрация морпортов Украины объявила тендер по выбору подрядчика. Владелец «Дельфи» всячески пытался помешать спецоперации и подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер. Delfi подняли и отбуксировали в порт Черноморска 10 сентября 2020 года.