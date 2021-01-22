Веганская диета изменяет метаболизм у детей — ученые рассказали, как

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Веганская диета оказывает существенное влияние на метаболизм маленьких детей и изменяет баланс основных питательных веществ в организме. Особенно это касается витаминов D и A, а также холестерина и аминокислот.

К такому выводу пришли ученые из университетов Хельсинки, Тампере (Финляндия) и Института молекулярной системной биологии в Швейцарии. Работа опубликована в журнале EMBO Molecular Medicine.

В исследовании ученых принимали участие 40 малышей без хронических заболеваний, посещающих детские сады в Хельсинки. Средний возраст детей составлял 3,5 года. Малыши родились в семьях, которые питались в соответствии с веганским, вегетарианским и обычным меню. Все участники-веганы придерживались такой диеты с рождения и в течение 13−50 месяцев после, а также находились на грудном вскармливании матерей-веганов.

Показатели витаминов D и A у детей, которых кормили в соответствии с веганским меню, оказались значительно ниже, чем у малышей, придерживавшихся обычной диеты.

Заметно низкими оказались и показатели холестерина, липопротеинов высокой и низкой плотности, аминокислот и докозагексаеновой кислоты — полиненасыщенной жирной кислоты класса Омега-3.

У детей-веганов отличался и уровень первичного биосинтеза желчных кислот, а также баланс фосфолипидов. Однако уровень фолиевой кислоты у них оказался значительно выше, чем у тех, кто питался в соответствии с обычным меню.