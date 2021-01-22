Байден. Фото: The Hill

https://racurs.ua/n149404-bayden-izbavilsya-ot-sekretnoy-knopki-trampa-na-rabochem-stole-v-belom-dome-foto.html

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Джо Байден, президент США, убрал со своего нового кабинета кнопку, с помощью которой его скандальный предшественник Дональд Трамп вызывал официанта со стаканом диетической колы.

До этого Трамп активно пугал своих посетителей, нажимая на кнопку, поскольку присутствующие считали, что она ядерная. Об этом сообщает The Hill.



Отмечается, что на фото, сделанных в четверг, на столе в Овальном кабинете нет кнопки для заказа колы. Отметим, что экс-президент Дональд Трамп является большим поклонником диетической колы, и выпивает в сутки более 12 бутылок. Именно для этих целей он установил в столе кнопку.

В 2019 году один из помощников Трампа Крис Симс рассказывал, что Трамп иногда подшучивал над своими посетителями, нажимая кнопку, и делая вид, что она ядерная. Когда гости изрядно пугались, в комнату заходил официант с колой, а Трамп начинал смеяться.

Добавим, что несмотря на то, что Байден избавился от кнопки, он оказался не меньшим любителем колы, чем Трамп. Организатор питания, который работал с Байденом, когда он был вице-президентом, заявил, что он тоже любил диетическую колу.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден подписал ряд исполнительных распоряжений, меморандумов и директив агентствам. Новый глава США отменил выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вернул страну в Парижское климатическое соглашение, отменил усиление борьбы с иммигрантами и запрет на въезд в США из мусульманских стран.