Министром обороны США стал генерал, поддерживающий предоставление Украине оружия

Ллойд Остин, фото: J. Scott Applewhite

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Сенат США утвердил новым министром обороны генерала в отставке Ллойда Остина.

Он станет первым афроамериканцем на этом посту, сообщает издание The Washinghton Post.

За кандидатуру Остина проголосовали 62 сенатора из 100.

Остин ранее возглавлял Центральное командование США (подразделение американских военных, ответственный за операции на Ближнем Востоке), став первым афроамериканцем на этом посту, в 2016 году он ушел в отставку.

Также Остин был последним командующим войсками США в Ираке. Американский контингент в этой стране был свернут во времена президентства Барака Обамы, вице-президентом тогда был действующий президент США Джо Байден.

Отмечается, что во время пребывания на этой должности Остин познакомился с Байденом.

Остин недавно заявлял, что помощь Украине должна оставаться приоритетом. В то же время он подчеркивал, что условием поддержки со стороны США должен быть прогресс Украины в качестве управления и борьбе с коррупцией.

Напомним, несколько дней назад новый президент США осуществил первые кадровые назначения.