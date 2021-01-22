23 января празднуют День почерка и день рождения Павла Тычины

Павел Тычина. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n149414-23-yanvarya-prazdnuut-den-pocherka-i-den-rojdeniya-pavla-tychiny.html

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23 января в Украине и мире отмечают День почерка и день рождения известного украинского поэта Павла Тычины. День почерка или День ручного письма был основан с целью напомнить всем нам об уникальности рукописного текста, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

Инициатором Дня стала Ассоциация производителей письменных принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января.

Также в этот день празднует свой день рождения известный украинский поэт Павел Тычина. Как поэт Тычина начинал в 1906—1910 гг. с подражания народным песням и произведениям Шевченко. Первые печатные произведения молодого поэта появились в 1912 году. Огромным событием в украинской литературе стал выход в свет первого сборника стихов «Солнечные кларнеты», который был проникнут солнечной верой в жизнь, человека, в родной народ.

Эта книга сразу поставила 27-летнего поэта рядом с первостепенными авторами современного украинского возрождения. В течение жизни Тычины существовал постоянное и чрезвычайное давление на него и на его творческую активность.

Импрессионизм и особый композиционный характер его произведений, начиная со сборников «Плуг» (1920) и «Ветер с Украины» (1924), все больше смягчается и заменяется сначала риторическими, а дальше и абстрактными формулировками. Переломным в творчестве поэта считается сборник «Чернигов», который обозначил его переход в число «официозных» авторов.

Однако творчество Тычины и после этого не вписывается в официальное и партийное искусство — его скрытое противостояние с тоталитаризмом на этом не прекращается. Об этом свидетельствуют отдельные поэтические, литературоведческие, публицистические произведения более позднего времени: «Григорий Сковорода» (1939), «Похороны друга» (1942), «Творческая сила народа», «Прочь грязные руки от Украины» (1943) и некоторые другие.

В этот день произошло:

1793 — Россия и Пруссия совершили второй раздел Польши. По договору Россия получала украинские и белорусские земли с городами Минск, Слуцк, Пинск, Житомир, Каменец-Подольский;

1912 — в Гааге подписана Международная опиумная конвенция — первая международная договоренность о контроле наркотических веществ;

1950 — израильский кнессет (парламент) вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в самостоятельную административную единицу, провозгласил его западную часть столицей государства;

1960 — швейцарец Жак Пикар и американец Дональд Уолш на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины погружения — 10 915 метров;

1964 — в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантировали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту, который прожил около месяца после операции, так и не приходя в сознание;

1992 — в Киеве прошел I Конгресс украинцев бывшего Советского Союза;

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Вьетнамом;

2002 — 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ;

2005 — инаугурация третьего президента Украины Виктора Ющенко.

В этот день родились: