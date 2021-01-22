23 января празднуют День почерка и день рождения Павла Тычины

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Павел Тычина. Фото: Укринформ
23 января празднуют День почерка и день рождения Павла Тычиныhttps://racurs.ua/n149414-23-yanvarya-prazdnuut-den-pocherka-i-den-rojdeniya-pavla-tychiny.htmlРакурс
23 января в Украине и мире отмечают День почерка и день рождения известного украинского поэта Павла Тычины. День почерка или День ручного письма был основан с целью напомнить всем нам об уникальности рукописного текста, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.
Инициатором Дня стала Ассоциация производителей письменных принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января.
Также в этот день празднует свой день рождения известный украинский поэт Павел Тычина. Как поэт Тычина начинал в 1906—1910 гг. с подражания народным песням и произведениям Шевченко. Первые печатные произведения молодого поэта появились в 1912 году. Огромным событием в украинской литературе стал выход в свет первого сборника стихов «Солнечные кларнеты», который был проникнут солнечной верой в жизнь, человека, в родной народ.
Эта книга сразу поставила 27-летнего поэта рядом с первостепенными авторами современного украинского возрождения. В течение жизни Тычины существовал постоянное и чрезвычайное давление на него и на его творческую активность.
Импрессионизм и особый композиционный характер его произведений, начиная со сборников «Плуг» (1920) и «Ветер с Украины» (1924), все больше смягчается и заменяется сначала риторическими, а дальше и абстрактными формулировками. Переломным в творчестве поэта считается сборник «Чернигов», который обозначил его переход в число «официозных» авторов.
Однако творчество Тычины и после этого не вписывается в официальное и партийное искусство — его скрытое противостояние с тоталитаризмом на этом не прекращается. Об этом свидетельствуют отдельные поэтические, литературоведческие, публицистические произведения более позднего времени: «Григорий Сковорода» (1939), «Похороны друга» (1942), «Творческая сила народа», «Прочь грязные руки от Украины» (1943) и некоторые другие.
В этот день произошло:
- 1793 — Россия и Пруссия совершили второй раздел Польши. По договору Россия получала украинские и белорусские земли с городами Минск, Слуцк, Пинск, Житомир, Каменец-Подольский;
- 1912 — в Гааге подписана Международная опиумная конвенция — первая международная договоренность о контроле наркотических веществ;
- 1950 — израильский кнессет (парламент) вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в самостоятельную административную единицу, провозгласил его западную часть столицей государства;
- 1960 — швейцарец Жак Пикар и американец Дональд Уолш на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины погружения — 10 915 метров;
- 1964 — в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантировали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту, который прожил около месяца после операции, так и не приходя в сознание;
- 1992 — в Киеве прошел I Конгресс украинцев бывшего Советского Союза;
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Вьетнамом;
- 2002 — 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ;
- 2005 — инаугурация третьего президента Украины Виктора Ющенко.
В этот день родились:
- 1783 — Фредерик Стендаль, французский писатель («Красное и черное», «Пармская обитель», «Люсьен Левен»);
- 1832 — Эдуар Мане, французский художник-импрессионист («Завтрак на траве», «Олимпия», «Любитель абсента»);
- 1845 — Емельян Калужняцкий, буковинский филолог, славист, палеограф, фольклорист и общественный деятель;
- 1849 — Богдан Ханенко, украинский меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве;
- 1857 — Андрея Мохоровичич, хорватский геофизик и метеоролог;
- 1883 — Михаил Донец, украинский певец (бас), народный артист УССР, жертва сталинского террора;
- 1891 — Павел Тычина, украинский поэт, переводчик, публицист, общественный и государственный деятель времен УНР и УССР;
- 1897 — Маргарете Шютте-Лихоцки, первая австрийская архитектор и дизайнер, которая активно боролась за освобождение соотечественниц от гнета трех «К» — Kinder, Kuche, Kirche (дети, кухня, церковь)
- 1958 — Юлиан Китастый, композитор, певец, дирижер, кобзарь, бандурист, свирельщик, сын бандуриста Петра Китастого;
- 1974 — Тиффани-Амбер Тиссен, американская киноактриса, известная прежде всего по телесериалам («Беверли-Хиллз, 90210»).
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