Шмыгаль пригласил Канаду присоединиться к «Крымской платформе»

Шмыгаль. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n149413-shmygal-priglasil-kanadu-prisoedinitsya-k-krymskoy-platforme.html

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины обсудил с вице-премьером Канады Христей Фриланд расширение соглашения о свободной торговле и либерализации визового режима, а также пригласил Канаду присоединиться к «Крымской платформе».

Во время разговора Шмыгаль подчеркивал важность поддержки свободной торговли во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сообщается, что политика открытости международной торговли и поддержка экспорта, которой также придерживается Канада, является одной из мер эффективного противодействия распространению пандемии.

Уверен, что это первые шаги к наработке обновленного Соглашения о свободной торговле, — сказал Шмыгаль.

В свою очередь Фриланд отметила, что Канада заинтересована в расширении Соглашения о свободной торговле с Украиной, и готова вести работу в этом направлении. По словам Шмыгаль, Украина заканчивает формирование делегации для соответствующих переговоров. Стороны согласились, что необходимо в ближайшее время организовать работу межправительственной рабочей группы, которая будет разрабатывать документ.

Кроме того, премьер-министр отметил высокую заинтересованность Украины в либерализации визового режима, и подчеркнул готовность принять в Украине группу канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины критериям Канады. Шмыгаль также пригласил Фриланд в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале, убеждает премьер-министр Денис Шмыгаль. Украина ведет переговоры с производителями шести вакцин и получит более 900 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца. При этом вакцинация на коммерческой основе будет происходить одновременно с государственной, бесплатной.