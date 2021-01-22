Шмигаль запросив Канаду приєднатися до «Кримської платформи»

Шмигаль. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n149413-shmygal-zaprosyv-kanadu-pryiednatysya-do-krymskoyi-platformy.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, обговорив з віце-прем'єром Канади Христею Фріланд розширення угоди про вільну торгівлю і лібералізацію візового режиму, а також запросив Канаду приєднатися до «Кримської платформи».

Під час розмови Шмигаль наголошував на важливості підтримки вільної торгівлі під час епідемії коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Повідомляється, що політика відкритості міжнародної торгівлі та підтримка експорту, якої також дотримується Канада, є одним із заходів ефективної протидії поширенню пандемії.

Упевнений, що це перші кроки до наступного нашого напрацювання оновленої Угоди про вільну торгівлю, — сказав Шмигаль.

Зі свого боку Фріланд зазначила, що Канада зацікавлена в розширенні Угоди про вільну торгівлю з Україною, і готова вести роботу в цьому напрямі. За словами Шмигаль, Україна закінчує формування делегації для відповідних переговорів. Сторони погодилися, що необхідно найближчим часом організувати роботу міжурядової робочої групи, яка розроблятиме документ.

Крім того, прем'єр-міністр відзначив високу зацікавленість України в лібералізації візового режиму, і наголосив на готовності прийняти в Україні групу канадських експертів для проведення моніторингу стану відповідності України критеріям Канади. Шмигаль також запросив Фріланд в Україну на святкування 30-ї річниці незалежності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися вже у лютому, переконує премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Україна проводить переговори із виробниками шести вакцин і отримає понад 900 тис. доз вакцини від коронавірусу протягом місяця. При цьому вакцинація на комерційній основі відбуватиметься одночасно із державною, безкоштовною.