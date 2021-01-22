Стало відомо, хто може змістити Меркель на посаді канцлера

Армін Лашет. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n149412-stalo-vidomo-hto-moje-zmistyty-merkel-na-posadi-kanclera.html

Ракурс

Вибори у Німеччині, які заплановані на 2021 рік, подарують Німеччині нового канцлера, оскільки Ангела Меркель вирішила піти з політики цього року. За підсумками голосування правлячу партію Німеччини очолив Армін Лашет.

Він набрав понад 80% голосів. Про це повідомляє ТААС.

Зауважимо, що минулого тижня пройшло інтернет-голосування делегатів, за результатами якого переміг Армін Лашет. Він набрав 521 голос, випередивши колишнього голову фракції партії у Бундестазі Фрідріха Мерца, якого підтримали 466 делегатів.

Лашета обрали головою партії ще 16 січня, на з’їзді Християнсько-демократичного союзу Німеччини. Проте результати онлайн-голосування мали ще офіційно затвердили після отримання надісланих поштою бюлетенів.

Після перемогу у голосуванні Лашет представить партію на виборах, які мають відбутися 26 вересня 2021 року. За підсумками виборів він може обійняти посаду канцлера Німеччини замість Ангели Меркель.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Лашета із перемогою у своєму Twitter. Він заявив, що сподівається на спадкоємність політики Німеччини щодо України та встановлення миру на Донбасі.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перспективи переговорів з Росією задля оновлення мінських домовленостей зі зміною світових лідерів оцінив віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков.