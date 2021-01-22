Стало известно, кто может сместить Меркель на посту канцлера

Армин Лашет. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n149412-stalo-izvestno-kto-mojet-smestit-merkel-na-postu-kanclera.html

Ракурс

Выборы в Германии, которые запланированы на 2021 год, подарят Германии нового канцлера, поскольку Ангела Меркель решила уйти из политики в этом году. По результатам голосования правящую партию Германии возглавил Армин Лашет.

Он набрал более 80% голосов. Об этом сообщает ТААС.

Отметим, что на прошлой неделе прошло интернет-голосование делегатов по результатам которого победил Армин Лашет. Он набрал 521 голос, опередив бывшего главу фракции партии в Бундестаге Фридриха Мерца, которого поддержали 466 делегатов.

Лашета избрали главой партии еще 16 января, на съезде Христианско-демократического союза Германии. Однако результаты онлайн-голосования официально утвердили только после получения присланных по почте бюллетеней.

После победы в голосовании Лашет представит партию на выборах, которые должны состояться 26 сентября 2021 года. По итогам выборов он может занять пост канцлера Германии вместо Ангелы Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Лашета с победой в своем Twitter. Он заявил, что надеется на преемственность политики Германии в отношении Украины и мира на Донбассе.



Напомним, ранее мы сообщали, что перспективы переговоров с Россией для обновления минских договоренностей с изменением мировых лидеров оценил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.