Нацполиция объяснила, почему закрыла дело против Байдена

Байден и Шокин. Фото: АСПИ

https://racurs.ua/n149411-nacpoliciya-obyasnila-pochemu-zakryla-delo-protiv-baydena.html

Ракурс

Джо Байден, новый президент США, отныне не является фигурантом уголовного производства в Украине. Национальная полиция закрыла дело по факту возможного вмешательства Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

В действиях американского президента не нашли состава преступления. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, Национальная полиция проводила досудебное расследование на основании постановления следственного судьи Печерского суда. В сентябре 2020 года было принято решение о закрытии производства, поскольку в действиях гражданина США не было состава уголовного преступления.

Также он прокомментировал дело по «слежке» за экс-послом США в Украине Мари Йованович. Клименко сообщил, что сейчас досудебное расследование по этому делу продолжается. Он отметил, что Йованович не давала показаний по делу, и не приезжала в Украину для этого.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Шокин, экс-генеральный прокурор Украины и бывший соратник президента беглого Виктора Януковича, заявил, что свой пост он согласился оставить после того, как на него надавил Джо Байден. Шокин требовал от Государственного бюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство против Байдена.