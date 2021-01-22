Дубинский. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n149410-dubinskomu-mogut-zakryt-bankovskie-scheta-v-ukraine-iz-za-sankciy.html

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Александр Дубинский, скандальный народный депутат от партии «Слуга народа», может остаться без банковских счетов в Украине. Украинский банк «Монобанк» предложил нардепу закрыть счет из-за наложения на него санкций Министерством финансов США.

Сам нардеп отказался закрывать счет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Дубинский заявил, что снял все деньги со счетов, оставив там лишь 30 грн для оплаты «специфических услуг».

Как известно, санкции Министерства финансов США устанавливают особый режим обслуживания клиентов, что значительно усложняет работу банка, поэтому обычно банки отказываются сотрудничать с санкционными лицами.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Дубинский, против которого собираются ввести санкции в США из-за вмешательства в американские выборы по делу так называемых пленок Порошенко-Байдена, считает виноватыми в санкциях активистов и антикоррупционеров.

По словам нардепа, против него была спланированная информационная атака со стороны «украинских аферистов», которые работают на США. Он сообщил, что у него есть достаточное количество доказательств, которые опровергают тезисы, обнародованные политическими оппонентами Дубинского.