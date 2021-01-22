Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n149409-zelenskiy-hochet-sozdat-reestr-uchrejdeniy-dlya-pojilyh-ludey-posle-pojara-v-harkove.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины планирует создать базу и сайт со всеми заведениями, где предоставляются услуги пожилым людям.

Об этом он заявил во время совещания в Харькове. Его слова цитирует Офис президента.

Сообщается, что по мнению Зеленского, важно не только разобраться с законностью таких заведений, а прежде всего понять, могут ли в них ухаживать за пожилыми людьми, и что делать с такими людьми, если заведение функционирует незаконно или не может гарантировать безопасность и надлежащий уход.

Надо, чтобы мы нашли эти объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждениях реабилитации, — заявил Зеленский.



По информации правоохранителей, на Харьковщине обнаружили еще 32 заведения, которые работали незаконно. В них пребывают 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе. Департамент социальной защиты населения проинформировал президента, что в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, где могут принять людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что нелегальные объекты, как сгоревший хоспис в Харькове, действительно функционируют в Украине, и люди о них знают. Правоохранители, которые информировали государственную власть о трагедии и ее последствиях, утверждали, что информации о таких хосписах нет. В то же время в интернете публикуют объявления, где можно зарегистрироваться в нелегальный хоспис. Месяц проживания в таком заведении стоит от 5 до 15 тыс. грн.