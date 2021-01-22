Лукашенко. Фото: РБК

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Беларусь была лишена права на проведение чемпионата мира по современному пятиборью в 2021 году. Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос из Минска ежегодного соревнования.

Соответствующее решение было принято сегодня, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба UIPM.

Сообщается, что флагманские соревнования сезона пройдут в альтернативном месте в те же даты, с 7 по 13 июня. Конкретное место проведения будет объявлено в ближайшие дни. Причиной для переноса соревнований из Минска стали события в Беларуси и санкции, которые были наложены на Национальный олимпийский комитет Беларуси в декабре 2020 года.

После детального обсуждения исполнительный комитет проголосовал за то, чтобы перенести проведение чемпионата мира по современному пятиборью в Минске на более поздний срок в связи с ростом беспокойства о том, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех флагманского соревнования UIPM, — отметили в UIMP.

Напомним, ранее мы сообщали, что чемпионат мира по хоккею в 2021 году будет перенесен из Минска, столицы Беларуси. Такое решение было принято Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за сложной политической ситуации в стране. Вместо Беларуси чемпионат по хоккею могут провести в Латвии, Дании или Словакии.