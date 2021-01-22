Лукашенко. Фото:РБК

https://racurs.ua/ua/n149408-slidom-za-hokeiem-bilorus-pozbavyly-prava-provedennya-sche-odnogo-chempionatu-svitu.html

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Білорусь було позбавлено права на проведення чемпіонату світу з сучасного п’ятиборства у 2021 році. Виконавча рада Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM) проголосувала за перенесення з Мінська щорічного змагання.

Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 22 січня. Про це повідомляє прес-служба UIPM.

Повідомляється, що флагманські змагання сезону відбуватимуться в альтернативному місці в ті самі дати, з 7 по 13 червня. Конкретне місце проведення буде оголошено найближчими днями. Причиною для перенесення змагань з Мінська стали події у Білорусі та санкції, які були накладені на Національний олімпійський комітет Білорусі в грудні 2020 року.

Після детального обговорення виконавчий комітет проголосував за те, щоб перенести проведення чемпіонату світу із сучасного п’ятиборства в Мінську на пізніший термін з огляду на зростання занепокоєння стосовно того, що нинішня нестабільність у приймаючій країні може поставити під загрозу успіх флагманського змагання UIPM, — наголосили в UIMP.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чемпіонат світу з хокею у 2021 році буде перенесений з Мінська, столиці Білорусі. Таке рішення було прийняте Міжнародною федерацією хокею (IIHF) через складну політичну ситуацію в країні. Замість Білорусі чемпіонат з хокею можуть провести в Латвії, Данії або Словаччині.