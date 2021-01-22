Блогери три роки знімали відео з пропагандою насилля. Фото: iz.ru

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На Житомирщині викрили та затримали групу осіб, яка створювала відео зі сценами побоїв і продавала створену продукцію.

Неодноразово судимий 33-річний чоловік організував злочинну групу, до якої залучив колишню дружину та спеціаліста у сфері інформаційних технологій, а також ще двох осіб. Про це інформують у прес-службі поліції Житомирської області.

Відео на насильницьку тематику вони розповсюджували впродовж трьох років та продавали через інтернет.

Відеоблогери фільмували сцени з побиттям одне одного, знущанням та приниженням гідності, зокрема знімали нанесення ударів руками, батогом, ураження струмом та вогнем.

Покупці контенту перераховували гроші на електронний гаманець, звідки кошти надходили на банківські картки членів групи.

Зловмисників звинувачують у виготовленні, розповсюдженні відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, за кількома статтями Кримінального кодексу.

Їм загрожує від трьох до п’яти років за ґратами.

Нагадаємо, політ безпілотника над АЕС в Миколаївській області засікли Служба безпеки України та Нацгвардія. Виявилося, що дрон над станцією запустили київські блогери, які нібито знімають розважальний контент.