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Ракурс
Блогери три роки знімали відео з пропагандою насилля. Фото: iz.ru

Удари батогом і струмом — на Житомирщині блогери знімали насильницькі відео (ФОТО)

22 січ 2021, 18:31
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На Житомирщині викрили та затримали групу осіб, яка створювала відео зі сценами побоїв і продавала створену продукцію.

Неодноразово судимий 33-річний чоловік організував злочинну групу, до якої залучив колишню дружину та спеціаліста у сфері інформаційних технологій, а також ще двох осіб. Про це інформують у прес-службі поліції Житомирської області.

Блогери три роки знімали відео з пропагандою насилля. Фото: Нацполіція

Відео на насильницьку тематику вони розповсюджували впродовж трьох років та продавали через інтернет.

Відеоблогери фільмували сцени з побиттям одне одного, знущанням та приниженням гідності, зокрема знімали нанесення ударів руками, батогом, ураження струмом та вогнем.

Блогери три роки знімали відео з пропагандою насилля. Фото: Нацполіція

Покупці контенту перераховували гроші на електронний гаманець, звідки кошти надходили на банківські картки членів групи.

Блогери три роки знімали відео з пропагандою насилля. Фото: Нацполіція

Зловмисників звинувачують у виготовленні, розповсюдженні відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, за кількома статтями Кримінального кодексу.


Їм загрожує від трьох до п’яти років за ґратами.

Нагадаємо, політ безпілотника над АЕС в Миколаївській області засікли Служба безпеки України та Нацгвардія. Виявилося, що дрон над станцією запустили київські блогери, які нібито знімають розважальний контент.

Джерело: Ракурс


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