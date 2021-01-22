Хробак. Фото: Istock

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Ракурс

Лігво стародавнього гігантського морського хробака, який вистрибував із засідки на свою здобич близько 20 млн років тому, було виявлено на Тайвані під час аналізу скам’янілих верств морського дна.

Вченим вдалося реконструювати місце проживання хробака, який ховався у відкладеннях. Про це повідомляє National Geographic.

За словами дослідників, нещодавно ідентифікована істота є предком існуючого сьогодні пурпурного австралійського хробака (Eunice aphroditois). Ці істоти можуть виростати до трьох метрів в довжину. Полюють вони завдяки великій швидкості. Вони нападають на пропливаючих риб, головоногих, ракоподібних і інших морських тварин, і розривають їх своєю потужною щелепою з хітину.



Міжнародний колектив палеонтологів виявив лігво предка Eunice aphroditois у східних берегів острова Тайвань. Команда дослідників опрацювала дані 319 зразків, щоб відновити скам’янілий слід тварини та L-образну нору, діаметр якої становить близько 2−3 см, а довжина — понад два метри.

Детально вивчивши структуру цих проходів, дослідники встановили, що ці лази є лігвом великих щетинкових черв’яків, які отримали назву Pennichnus formosae.



Одна з морфологічних особливостей скам’янілості — висока концентрація заліза у верхній частині нори. Це говорить про те, що стародавні хробаки використовували слиз для відновлення своїх лігвищ після нападу. Аналогічним чином, вхід в ці тунелі був покритий візерунками, схожими за формою на пір’я птахів, які були ідентичні до викидів піску, присутніх на дні океану біля входу в нори Eunice aphroditois.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що акула-мегалодон, стародавній вид вимерлих риб, володіла гігантським розміром плавця, який відповідає зросту дорослої людини. Цей вид відрізнявся надзвичайно гігантськими розмірами тіла. Згідно з новим дослідженням, голова акули-мегаладон була розміром з машину.