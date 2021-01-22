Google погрожує відключити Австралію від пошуковика. Фото: slovoidilo

https://racurs.ua/ua/n149405-google-pogrojuie-zakryty-sviy-poshukovyk-v-avstraliyi.html

Ракурс

Google (Гугл), популярна американська компанія, попередила владу Австралії про можливе відключення країни від доступу до пошукового сервісу Google Search.

У компанії заявили, що будуть змушені піти на такий крок, якщо парламент Австралії ухвалить законопроект, який зобов’яже пошукові системи платити ЗМІ за публікацію посилань на їхні новини, повідомляє BBC.

У відповідь прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон наголосив, що Австралія не буде поступатися своїми ініціативами через погрози.

Уряд стверджує, що оскільки технологічні платформи збільшують кількість своїх клієнтів серед людей, які хочуть читати новини, технічні гіганти повинні платити редакціям ЗМІ справедливу суму за журналістику.

Австралія стала першою країною у світі, яка представила відповідний законопроект.

Видання зазначає, що Google є домінуючою пошуковою системою в Австралії, на ринку якої конкуренція у цій сфері невелика.

Нагадаємо, Google тимчасово відмовляється від політичної реклами через поширення насильства у США.