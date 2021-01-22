Закрыть свой поисковик в Австралии угрожает Google. Фото: slovoidilo

https://racurs.ua/n149405-google-ugrojaet-zakryt-svoy-poiskovik-v-avstralii.html

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Google (Гугл), популярная американская компания, предупредила власти Австралии о возможном отключении страны от доступа к поисковому сервису Google Search.

В компании заявили, что будут вынуждены пойти на такой шаг, если парламент Австралии примет законопроект, который обяжет поисковые системы платить СМИ за публикацию ссылок на их новости, сообщает BBC.

В ответ премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что Австралия не будет поступаться своими инициативами из-за угроз.

Правительство утверждает, что поскольку технологические платформы увеличивают количество своих клиентов среди людей, которые хотят читать новости, технические гиганты должны платить редакциям СМИ справедливую сумму за журналистику.

Австралия стала первой страной в мире, которая представила соответствующий законопроект.

Издание сообщает, что Google является доминирующей поисковой системой в Австралии, на рынке которой конкуренция в этой сфере невелика.

Напомним, Google временно отказалась от политической рекламы из-за эскалации насилия в США.