Червь. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149406-unikalnoe-logovo-gigantskogo-hischnogo-chervya-obnarujili-na-tayvane-foto.html

Ракурс

Логово древнего гигантского морского червя, который выпрыгивал из засады на свою добычу около 20 млн лет назад, было обнаружено на Тайване во время анализа окаменелых слоев морского дна.

Ученым удалось реконструировать место жительства древнего червя, который прятался в отложениях, чтобы выпрыгивать на свою добычу из засады. Об этом сообщает National Geographic.

По словам исследователей, недавно идентифицированное существо является предком существующего сегодня пурпурного австралийского червя (Eunice aphroditois).





Эти пугающие существа могут вырастать до трех метров в длину. Охотятся они благодаря развитию большой скорости. Они нападают на проплывающих рыб, головоногих, ракообразных и прочих морских животных, и разрывают их своей мощной челюстью из хитина.

Международный коллектив палеонтологов обнаружил логово предка Eunice aphroditois у восточных берегов острова Тайвань. Команда исследователей обработала данные 319 образцов, чтобы восстановить окаменелый след животного и L-образную нору, диаметр которой составляет около 2−3 см, а длина — более двух метров.





Детально изучив структуру этих проходов исследователи установили, что эти лазы представляют собой логово крупных щетинковых червей, получивших название Pennichnus formosae.

Одна из морфологических особенностей окаменелости — высокая концентрация железа в верхней части норы. Это говорит о том, что древние черви использовали слизь для восстановления своих логовищ после нападения. Аналогичным образом, вход в эти тоннели был покрыт узорами, похожими по форме на перья птиц, которые были идентичны по своей форме выбросам песка, присутствующим на дне океана у входа в норы Eunice aphroditois.

Напомним, ранее мы сообщали, что акула-мегалодон, древний вид вымерших рыб, обладала гигантским размером плавника, который соответствует росту взрослого человека. Этот вид отличался необычайно гигантскими размерами тела. Согласно новому исследованию, голова акулы-мегаладона была размером с машину.