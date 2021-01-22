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Блогеры три года снимали видео с пропагандой насилия. Фото: iz.ru
Удары кнутом и током — на Житомирщине блогеры снимали насильственные видео (ФОТО)https://racurs.ua/n149407-udary-knutom-i-tokom-na-jitomirschine-blogery-snimali-nasilstvennye-video-foto.htmlРакурс
В Житомирской области разоблачили и задержали группу лиц, которая создавала видео со сценами побоев, издевательств и продавала созданную продукцию.
Ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина организовал преступную группу, в которую привлек бывшую жену и специалиста в области информационных технологий, а также еще двух других человек. Об этом информируют в пресс-службе полиции Житомирской области.
Видео на насильственную тематику они распространяли в течение трех лет и продавали через интернет.
Видеоблогеры снимали сцены с избиением друг друга, издевательством и унижением достоинства, в частности снимали нанесения ударов руками, кнутом, поражения током и огнем.
Покупатели контента перечисляли деньги на электронный кошелек, откуда средства поступали на банковские карточки членов группы.
Злоумышленников обвиняют в изготовлении, распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Им грозит от трех до пяти лет за решеткой.
Напомним, полет беспилотника над АЭС в Николаевской области засекли Служба безопасности Украины и Нацгвардия. Оказалось, что дрон над станцией запустили киевские блогеры, якобы снимающие развлекательный контент.
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