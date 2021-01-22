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Ракурс
Блогеры три года снимали видео с пропагандой насилия. Фото: iz.ru

Удары кнутом и током — на Житомирщине блогеры снимали насильственные видео (ФОТО)

22 янв 2021, 18:31
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В Житомирской области разоблачили и задержали группу лиц, которая создавала видео со сценами побоев, издевательств и продавала созданную продукцию.

Ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина организовал преступную группу, в которую привлек бывшую жену и специалиста в области информационных технологий, а также еще двух других человек. Об этом информируют в пресс-службе полиции Житомирской области.

Блогеры три года снимали видео с пропагандой насилия. Фото: Нацполиция

Видео на насильственную тематику они распространяли в течение трех лет и продавали через интернет.

Видеоблогеры снимали сцены с избиением друг друга, издевательством и унижением достоинства, в частности снимали нанесения ударов руками, кнутом, поражения током и огнем.

Блогеры три года снимали видео с пропагандой насилия. Фото: Нацполиция

Покупатели контента перечисляли деньги на электронный кошелек, откуда средства поступали на банковские карточки членов группы.

Блогеры три года снимали видео с пропагандой насилия. Фото: Нацполиция

Злоумышленников обвиняют в изготовлении, распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости по нескольким статьям Уголовного кодекса.


Им грозит от трех до пяти лет за решеткой.

Напомним, полет беспилотника над АЭС в Николаевской области засекли Служба безопасности Украины и Нацгвардия. Оказалось, что дрон над станцией запустили киевские блогеры, якобы снимающие развлекательный контент.

Источник: Ракурс


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