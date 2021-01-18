Над АЭС в Николаевской области запустили дрон. Фото: Думская

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Ракурс

Полет беспилотника над Южно-Украинской АЭС в Николаевской области засекли Служба безопасности Украины и Нацгвардия.

Оказалось, что дрон над станцией запустили киевские блогеры, якобы снимающие развлекательный контент, сообщает МВС Украины.

Профильные специалисты доходчиво объяснили нарушителям, что такие действия представляют опасность для объекта критической инфраструктуры и нарушают временный порядок использования воздушного пространства Украины, установленный Госавиаслужбой, — рассказали в пресс-службе СБУ Николаевской области.

В ведомстве обращают внимание, что несанкционированные фото- и видеосъемка над техногенно уязвимыми объектами запрещены законодательством и влекут за собой административную или уголовную ответственность.

Задержанных передали сотрудникам СБУ.

Напомним, гражданский вертолет разбился в субботу, 16 января на Киевщине.