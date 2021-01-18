Лукашенко. Фото: Tribuna.com

https://racurs.ua/ua/n149182-lukashenka-pozbavyly-prava-na-provedennya-chempionatu-svitu-z-hokeu-foto.html

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Чемпіонат світу з хокею у 2021 році буде перенесений з Мінська, столиці Білорусі. Таке рішення було прийняте Міжнародною федерацією хокею (IIHF) через складну політичну ситуацію в країні.

Замість Білорусі чемпіонат з хокею можуть провести в Латвії, Данії або Словаччині. Про це повідомляє ТАСС.

Раніше глава Міжнародної федерації хокею Рене Фазель заявляв, що найпізніший термін прийняття рішення — початок наступного тижня. У зв’язку з питаннями безпеки, які знаходяться поза контролем IIHF, рада IIHF затвердила, що рішення про перенесення ЧС-2021 з Мінська є неминучим, — йдеться в заяві.

Зазначимо, що вперше про можливе перенесення турніру з Білорусі заговорили в серпні, коли в країні почалися масові протести після президентських виборів. Пізніше влада Латвії заявила, що не хоче проводити спільний турнір з Білоруссю. З критикою ідеї проведення турніру в Білорусі виступили і в інших країнах — зокрема, Фінляндії, США та Канаді. У Чехії замислювалися про бойкот змагань, а Данія відмовилася грати в Мінську.

У листопаді IIHF заслухала доповідь експертної комісії щодо питань безпеки проведення турніру в Мінську. 10 січня Олександр Лукашенко заявив, що якщо у Білорусі відберуть право проведення ЧС, це буде «ганьба повна». 11 січня президент IIHF Рене Фазель прилетів в Білорусь, де зустрівся з Лукашенком, який заявив, що «загрози не буде ні по коронавірусу, ні з питань безпеки».

У зв’язку з тим, що хокей — улюблений вид спорту президента Білорусі Олександра Лукашенка, в мережі з’явилися кумедні фотожаби.

