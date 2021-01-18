Лукашенко. Фото: Tribuna.com

https://racurs.ua/n149182-lukashenko-lishili-prava-na-provedenie-chempionata-mira-po-hokkeu-foto.html

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Чемпионат мира по хоккею в 2021 году будет перенесен из Минска, столицы Беларуси. Такое решение было принято Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за сложной политической ситуации в стране.

Вместо Беларуси чемпионат по хоккею могут провести в Латвии, Дании или Словакии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявлял, что самый поздний срок принятия решения — начало следующей недели.

В связи с вопросами безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF утвердил, что решение о переносе ЧМ-2021 из Минска является неизбежным, — говорится в заявлении.

Отметим, что впервые о возможном переносе турнира из Беларуси заговорили в августе, когда в стране начались массовые протесты после президентских выборов. Позже власти Латвии заявили, что не хотят проводить совместный турнир с Беларусью. С критикой идеи проведения турнира в Беларуси выступили и в других странах — в частности, Финляндии, США и Канаде. В Чехии задумывались о бойкоте соревнований, а Дания отказалась играть в Минске.

В ноябре IIHF заслушала доклад экспертной комиссии касательно вопросов безопасности проведения турнира в Минске. 10 января Александр Лукашенко заявил, что если у Беларуси отберут право проведения ЧМ, это будет «позор полный». 11 января президент IIHF Рене Фазель прилетел в Беларусь, где встретился с Лукашенко, который заявил, что «опасности не будет ни по коронавирусу, ни по безопасности».

В связи с тем, что хоккей — любимый вид спорта президента Беларуси Александра Лукашенко, в сети появились забавные фотожабы.



