Пожар в хосписе Харькова. Фото: ГСЧС

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Три основные версии пожара в доме престарелых в Харькове рассматривают следователи.

Правоохранители допрашивают работников пансионата, а также проводят обыски на месте с привлечением экспертов. Об этом 22 января сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на собственной странице в Facebook.

Глава Офиса генпрокурора отметила и основные версии смертельного пожара:

пожар возник в результате поджога (занос постороннего огня);

пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;

пожар возник в результате замыкания электросети.

Также по информации генпрокурора стало известно, что правоохранители задержали уже четырех человек по делу о пожаре в Харьковском хосписе. Четвертой задержанной оказалась задержанная жена арендатора здания, которая фактически руководила заведением. Женщине, которая является директором частного предприятия, инкриминируют причастность к организации нелегального частного дома для пожилых людей. Задержанным готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

По словам Венедиктовой, супруги, которые организовали незаконный хоспис в Харькове, оценивали услуги пребывания в пансионате «Золотое время» в среднем в 15 тыс. грн.

Напомним, 21 января в Харькове загорелось здание, в котором находились пожилые люди. В результате пожара погибли 15 человек. Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности. ГСЧС квалифицировала пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Правоохранители заявляли о задержании владельца дома, арендатора помещения и администратора нелегального заведения.