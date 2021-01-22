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Ракурс

Трех подозреваемых в причастности к смертельному пожару в доме престарелых в Харькове задержали правоохранители.

Силовики задержали владельца дома, арендатора помещения и администратора нелегального заведения, где в результате пожара погибли по меньшей мере 15 человек. В помещениях этих лиц проводились обыски. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели и ряд документов. Сейчас разыскиваются другие люди, которые причастны к работе незаконного хосписа.

Напомним, 21 января в Харькове загорелось здание, в котором находились пожилые люди. В результате пожара погибли 15 человек. Учреждение работало неофициально. СМИ узнали, что хоспис оформлен на Славика Акопяна. За ним в Харькове закреплены еще «четыре похожих объекта».

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности. ГСЧС квалифицировала пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Кабинет министров на внеочередном заседании создал государственную комиссию, которая должна установить причины трагедии. Также в Украине проверят все дома для людей пожилого возраста.