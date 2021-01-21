День Соборности Украины празднуют 22 января

https://racurs.ua/n149361-den-sobornosti-ukrainy-prazdnuut-22-yanvarya.html

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День Соборности Украины ежегодно отмечается в одну и ту же дату — 22 января. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт о Соединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Историки вполне справедливо отмечают, что 24 августа 1991 года на самом деле произошло восстановление государственной независимости Украины. Впервые в XX веке украинская независимость была провозглашена 22 января 1918 года четвертым универсалом Украинской Центральной Рады, а уже спустя год — 22 января 1919 года — на Софийской площади в Киеве произошло не менее весомое событие — объединение Украинской Народной Республики (УНР) и Западно -украинской Народной Республики (ЗУНР) в одно государство.

Одной из важнейших исторических дат является именно 22 января. 1 ноября 1918 года появилась ЗУНР, затем ее лидеры инициировали переговоры об объединении Приднепровской Украины по Надднестрянской. Их следствием стало подписание 1 декабря 1918 года в Фастове «предвступительного» договора между УНР и ЗУНР об объединении обеих республик в одно большое государство.

3 января 1919 года совет ЗУНР в Станиславе (ныне — Ивано-Франковск) ратифицировал этот договор и принял решение об объединении двух частей Украины в одно государство. 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве в торжественной обстановке состоялось провозглашение Акта воссоединения УНР и ЗУНР в единое независимое государство.

В годы советского тоталитарного режима провозглашение независимости УНР и День Соборности не отмечались. С утверждением власти российских большевиков эти праздники пытались стереть из общественного сознания. Однако, память об объединении УНР и ЗУНР хранили жители Западной Украины и украинская политическая эмиграция.

Первое официальное празднование Дня Соборности на государственном уровне состоялось 22 января 1939 года в столице Карпатской Украины городе Хусте. Это была самая массовая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация украинцев — свыше 30 тыс. человек.

В 71-ю годовщину Акта воссоединения — 22 января 1990 года — в Украине состоялась одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе массовых акций — «живую цепь» как символ единства восточных и западных земель и знак почтения событий Украинской революции. Свыше миллиона человек, взявшись за руки, создали непрерывную цепь от Киева до Львова. Акция стала одним из свидетельств того, что украинцы преодолели страх перед коммунистическим режимом.