Установлена личность владельца сгоревшего в Харькове хосписа и еще четырех «похожих» объектов

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Новые детали пожара в Харькове, который 21 января лишил жизни 15 человек — жителей незарегистрированного пансионата для пожилых людей «Золотое время», рассказали в Харьковском городском совете.

Жилая площадь неофициального хосписа, в котором жили более 30 человек, равна площади трехкомнатной квартиры. Об этом на заседании Харьковской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям 21 января сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

По его словам, частный дом оформлен на Славика Акопяна. За ним в Харькове закреплены еще «четыре похожих объекта», пишет «Суспільне Харків».

Дом площадью 351,5 кв. м и жилой площадью 115,2 кв. м… Там все незаконно. Все постройки зарегистрированы по решению районного суда 2010 года, — сообщил чиновник.

Он добавил, что целевое назначение объекта — обслуживание жилого дома и хозяйственной постройки.

Мне сказали, что рядом также расположен так называемый диспансер для наркозависимых людей. Правда это или нет, тоже прошу выяснить, ведь работа таких заведений полностью незаконна, — сказал Терехов.



Напомним, 21 января в Харькове загорелось здание, в котором находились пожилые люди. В результате пожара погибли 15 человек. Учреждение работало неофициально. Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности. Между тем Кабинет министров на внеочередном заседании создал государственную комиссию, которая должна установить причины трагедии. Также в Украине проверят все дома для людей пожилого возраста.

Полиция Харьковщины дежурит у жилья управительницы дома, которая находится на больничном. Трех работников допросила полиция. ГСЧС квалифицировала пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.