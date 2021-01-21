Власник спаленого у Харкові хоспісу має ще чотири “схожі” об’єкти — міськрада

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Ракурс

Нові деталі пожежі у Харкові, яка 21 січня позбавила життя 15 осіб — мешканців незареєстрованого пансіонату для літніх людей «Золотий час», розповіли у Харківській міській раді.

Житлова площа неофіційного хоспісу, у якому мешкали понад 30 осіб, дорівнювала площі трикімнатної квартири. Про це на засіданні Харківської міської комісії з надзвичайних ситуацій 21 січня повідомив секретар міськради Ігор Терехов.

За його словами, приватний будинок оформлено на Славіка Акопяна. За ним у Харкові закріплено ще «чотири схожих об'єкти», пише «Суспільне Харків».

Будинок площею 351,5 кв. м та житловою площею 115,2 кв. м… Там все незаконно. Всі перебудови зареєстровано за рішенням районного суду 2010 року, — повідомив чиновник.

Він додав, що цільове призначення об'єкту — обслуговування житлового будинку та господарської будівлі.

Мені сказали, що поруч також розташований так званий диспансер для наркозалежних людей. Правда це чи ні, теж прошу з’ясувати, адже робота таких закладів повністю незаконна, — сказав Терехов.



Нагадаємо, 21 січня у Харкові загорілася будівля, в якій перебували літні люди. Внаслідок пожежі загинуло 15 осіб. Установа працювала неофіційно. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Тим часом Кабінет міністрів на позачерговому засіданні створив державну комісію, яка має встановити причини трагедії. Також в Україні перевірять усі будинки для людей літнього віку.

Поліція Харківщини чергує біля житла управительки будинку, яка перебуває на лікарняному. Трьох працівників допитала поліція. ДСНС кваліфікувала пожежу як надзвичайну ситуацію державного рівня.