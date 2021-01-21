Свыше 20 систем БМ-21 «Град» террористов РФ на Донбассе насчитало ОБСЕ

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Война на Донбассе, несмотря на режим тишины, продолжается — в мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили обнаружение реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» близ оккупированного населенного пункта Краснолучский в Луганской области.

Об этом говорится в заявлении Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), обнародованном в четверг на Фейсбук-странице.

16 января патруль ОБСЕ зафиксировал 22 единицы 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» близ Краснолучского Луганской области. Также на полигоне близ Новоселовки в Донецкой области беспилотник ОБСЕ зафиксировал 11 танков, — говорится в сообщении СЦКК.

Это вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода. Стоит отметить, что в отчетах миссии ОБСЕ также говорится о военном присутствии России в зоне безопасности.

Обнародованные факты свидетельствуют о том, что представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности, — резюмировали в СЦКК.

Напомним, в отчете ОБСЕ от 4 марта 2020 года была обнародована информация, что 2 марта БПЛА малого радиуса действия на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал 20 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град») у населенного пункта Краснолучский, семь БМ-21 «Град» на полигоне у населенного пункта Минусинск, еще семь «Градов» — на территории объекта возле села Садовый.