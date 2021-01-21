Понад 20 систем БМ-21 “Град” терористів РФ на Донбасі помітило ОБСЄ — війна на Донбасі

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Війна на Донбасі, попри режим тиші, триває — у моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили виявлення реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» поблизу окупованого населеного пункту Краснолуцький у Луганській області.

Про це йдеться у заяві Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), оприлюдненій у четвер на Фейсбук-сторінці.

16 січня патруль ОБСЄ зафіксував 22 одиниці 122-мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» поблизу Краснолуцького Луганської області. Також на полігоні поблизу Новоселівки на Донеччині безпілотник ОБСЄ зафіксував 11 танків, — йдеться у повідомленні СЦКК.

Це озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення. Варто зауважити, що у звітах місії ОБСЄ також йдеться про військову присутність Росії у зоні безпеки.

Оприлюднені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості, — резюмували в СЦКК.

Нагадаємо, у звіті ОБСЄ від 4 березня 2020 року була оприлюднена інформація, що 2 березня БПЛА малого радіусу дії на тимчасово окупованій території Луганської області вже фіксував 20 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град») біля населеного пункту Краснолуцький, сім БМ-21 «Град» на полігоні біля населеного пункту Міусинськ, ще сім «Градів» — на території об'єкту біля села Садовий.