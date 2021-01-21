Кремль “дав задню” — Кравчук заявив про зупинку передачі полонених через Медведчука

https://racurs.ua/ua/n149358-kreml-dav-zadnu-kravchuk-zayavyv-pro-vidstoronennya-medvedchuka-vid-obminu-polonenyh.html

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Обмін полоненими громадянами України, яких терористи Росії утримують на окупованому Донбасі, і яких Кремль нібито планував передати куму Володимира Путіна, очільнику політради ОПЗЖ нардепу Віктору Медведчуку зупинено.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, пишуть «Факти».

Це питання вже зупинилося, і дуже просто: той літак, який мав привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає палива чи ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить у літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру? Це ж не просто подорож на конях, — заявив Кравчук.

Він нагадав, що в процесі обміну полоненими йдеться про міждержавні перельоти і «далеку дорогу».

Спочатку вони летять із Донецька до Ростова-на-Дону, потім із Ростова до Мінська, а потім із Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання. Літак цього зробити не може, — сказав він в телеефірі однієї із програм.

Екс-президент України наголосив, що питання пересування та повернення українців — це питання не Медведчука, а — держави Україна.

Я не знаю, можливо, окрім Української держави, є ще якась маленька держава Медведчука. Не може приватна особа займатися питаннями такого масштабу без держави, — переконаний Кравчук.

Очільник української делегації у ТКГ вважає, що у випадку з Медведчуком йдеться лише про піар конкретної людини за допомогою Москви.