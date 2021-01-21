Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Зупинити “Північний потік 2” і обкласти санкціями РФ пропонують в ЄС — деталі

Зупинити «Північний потік 2» і обкласти санкціями РФ пропонують в ЄС — деталі

21 січ 2021, 21:11
999

Зупинити «Північний потік 2» і обкласти санкціями Росію пропонує Європейський парламент у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Відповідна резолюція 21 січня знайшла підтримку Європейського парламенту. За резолюцію проголосував 581 євродепутат, ще 50 висловилися «проти» і 44 — утрималися, пише «Європейська правда».

Європарламент закликав ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Москвою на різних зовнішньополітичних платформах. Йдеться про негайне припинення будівництва газогону «Північний потік-2». В окремому пункті міститься заклик депутатів до Ради Євросоюзу санкціонувати російських олігархів, пов’язаних з режимом президента РФ Володимира Путіна та його найближче оточення.


Окрім цього, запровадити обмежувальні заходи також пропонується проти російських пропагандистів, які володіють активами в ЄС і користуються свободою пересування там. Загалом Європарламент просить суттєво посилити санкції ЄС проти Кремля, зокрема розширити їх дію на фізичних та юридичних осіб, які брали участь у прийнятті рішення про арешт та ув’язнення Навального.

Нагадаємо, цього тижня у Євросоюзі пообіцяли враховувати ситуацію з Навальним при формуванні своєї політики щодо РФ. Раніше посадовці ЄС та США різко засудили Москву за арешт опозиціонера.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів