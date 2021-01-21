Зупинити “Північний потік 2” і обкласти санкціями РФ пропонують в ЄС — деталі

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Зупинити «Північний потік 2» і обкласти санкціями Росію пропонує Європейський парламент у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Відповідна резолюція 21 січня знайшла підтримку Європейського парламенту. За резолюцію проголосував 581 євродепутат, ще 50 висловилися «проти» і 44 — утрималися, пише «Європейська правда».

Європарламент закликав ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Москвою на різних зовнішньополітичних платформах. Йдеться про негайне припинення будівництва газогону «Північний потік-2». В окремому пункті міститься заклик депутатів до Ради Євросоюзу санкціонувати російських олігархів, пов’язаних з режимом президента РФ Володимира Путіна та його найближче оточення.

Окрім цього, запровадити обмежувальні заходи також пропонується проти російських пропагандистів, які володіють активами в ЄС і користуються свободою пересування там. Загалом Європарламент просить суттєво посилити санкції ЄС проти Кремля, зокрема розширити їх дію на фізичних та юридичних осіб, які брали участь у прийнятті рішення про арешт та ув’язнення Навального.

Нагадаємо, цього тижня у Євросоюзі пообіцяли враховувати ситуацію з Навальним при формуванні своєї політики щодо РФ. Раніше посадовці ЄС та США різко засудили Москву за арешт опозиціонера.