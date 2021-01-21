Остановить «Северный поток 2» и обложить санкциями РФ предлагают в ЕС — детали

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Остановить «Северный поток 2» и обложить санкциями Россию предлагает Европейский парламент в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующая резолюция 21 января нашла поддержку Европейского парламента. За резолюцию проголосовал 581 евродепутат, еще 50 высказались «против» и 44 — воздержались, пишет «Европейская правда».

Европарламент призвал ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Москвой в различных внешнеполитических платформах. Речь идет о немедленном прекращении строительства газопровода «Северный поток-2». В отдельном пункте содержится призыв депутатов к Совету Евросоюза санкционировать российских олигархов, связанных с режимом президента РФ Владимира Путина и его на ближайшее окружение.

Кроме этого, ввести ограничительные меры также предлагается против российских пропагандистов, которые владеют активами в ЕС и пользуются свободой передвижения там.

В целом Европарламент просит существенно усилить санкции ЕС против Кремля, в частности расширить их действие на физических и юридических лиц, участвовавших в принятии решения об аресте и заключении Навального.

Напомним, на этой неделе в Евросоюзе пообещали учитывать ситуацию с Навальным при формировании своей политики в отношении РФ. Ранее чиновники ЕС и США резко осудили Москву за арест оппозиционера.