У ТКГ нагадали Росії про нелегітимність Медведчука і “представників” ОРДЛО

https://racurs.ua/ua/n149356-u-tkg-nagadaly-rosiyi-pro-nelegitymnist-medvedchuka-i-predstavnykiv-ordlo.html

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Тристороння контактна група щодо врегулювання війни на Донбасі у четвер, 21 січня, продовжила переговори. Під час перемовин інші сторони вказали Росії чіткі рамки щодо порядку та практики проведення консультацій.

У ході відеоконференції інші сторони нагадали російській стороні чіткі рамки щодо порядку та практики проведення консультацій. Зокрема, уповноваженими представниками в ТКГ є лише ті особи, що призначені главами держав-сторін конфлікту України та РФ (Леонід Кравчук та Борис Гризлов), інші члени офіційних делегацій обох країн та уповноважені представники ОБСЄ. Решта осіб може брати участь лише як консультанти та експерти з окремих питань, не більше, — інформує прес-служба української делегації у ТКГ на сторінці у Фейсбук.

Також глава української делегації зазначив, що тільки реальне прагнення до миру з боку Кремля надасть потужного поштовху роботі ТКГ. Кравчук запропонував координатору політичної підгрупи ТКГ послу Морелю виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть найкращі пропозиції та підходи, запропоновані політичними радниками.

Вироблення єдиного документу, який ухвалять лідери держав «нормандського формату», є головним дороговказом для подальшої роботи ТКГ, — йдеться у повідомленні української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, ЗМІ 20 січня повідомляли, що бойовики можуть звільнити дев’ятьох полонених і передати їх виключно проросійському нардепу й куму президента РФ Володимира Путіна Віктору Медведчуку. У листі Медведчука голові СБУ Івану Баканову політик вказав, що через КПВВ «Майорське» може доставити чотирьох звільнених осіб — усі жінки.