Як працюватимуть школи та виші після 25 січня, розповіло МОН — локдаун в Україні

https://racurs.ua/ua/n149355-yak-pracuvatymut-shkoly-ta-vyshi-pislya-lokdaunu-rozpovilo-mon.html

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Як працюватимуть школи та виші після локдауну, розповіли у Міністерстві освіти та науки України.

З 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені урядовою постановою від 9 грудня 2020 року № 1236. Водночас додаткові обмеження, встановлені на період 8−24 січня, втрачають силу, — йдеться у повідомленні прес-служби МОН 21 січня.

Згідно з документом, на період дії карантину заборонено:

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;



проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

У МОН нагадали, що під час карантину самоізоляції підлягають особи, які прибувають до України для навчання у вишах з держави або є громадянами країн із значним поширенням COVID-19. Ця норма не застосовується до осіб щодо яких немає підстав вважати, що вони контактували з COVID-інфікованими. Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з тимчасово окупованих територій Донбасу, окрім осіб, які не контактували з хворими на COVID-19.