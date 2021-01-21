Как будут работать школы и вузы после локдауна, рассказал МОН

https://racurs.ua/n149355-kak-budut-rabotat-shkoly-i-vuzy-posle-lokdauna-rasskazal-mon.html

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Как будут работать школы и вузы после локдауна, рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

С 25 января будут продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, определенные правительственным постановлением от 9 декабря 2020 года № 1236. В то же время дополнительные ограничения, установленные на период 8−24 января, теряют силу, — говорится в сообщении пресс-службы МОН 21 января.

Согласно документу, на период действия карантина запрещено:

посещать учебные заведения соискателями образования группами числом свыше 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;



проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

В МОН напомнили, что во время карантина самоизоляции подлежат лица, прибывающие в Украину для обучения в вузах со стран или являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19. Эта норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они контактировали с COVID-инфицированными. Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает с временно оккупированных территорий Донбасса, кроме лиц, не контактировавших с больными COVID-19.